Perché sarà l’Ucraina il perno del primo G7 a guida italiana

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il governo italiano è al lavoro per ilappuntamento del G7 dei capi di governo, meeting che coincide con il secondo anniversario dell’invasione russa del. Il 24 febbraio infatti è la data della riunione, una scelta altamente simbolica. A maggiore ragione se si considera che Roma sta negoziando un accordo sulla sicurezza con Kyiv, dopo che qualcosa di simile è stato siglato già a Parigi, Londra e Berlino. C’è una sovrapposizione di interessi e narrazioni strategiche dietro al possibile meeting che — sebbene niente sia ancora ufficiale — potrebbe essere tenuto da Kyiv, durante una visita lampo di Meloni. Palazzo Chigi sta gestendo modi e tempi, anche in funzione della sicurezza necessaria in un ambiente che Valdimir Putin ha trasformato in campo di battaglia due anni fa. Per la presidente del Consiglio, la cornice rappresentata dal G7 non ...