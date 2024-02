Perché Sanremo è Sanremo? Scaletta del documentario di Rai1

Jannik Sinner da oggi è al terzo posto in assoluto nella classifica mondiale dei tennisti. Può finalmente godersi qualche giorno di riposo dopo la ... (thesocialpost)

Il parrucchiere dei vip che lavora a due passi da Montecitorio: "Ho creato il biondo Venier, la frangia di Maria Elena Boschi è opera mia": L'ho pettinato per questo Sanremo , con la riga di lato anni Quaranta. Anche Laura Morante ha ... A Francesco Rutelli do persino del voi, perché al paese al sindaco ci si rivolgeva così. Bravissimo ...

Jack Savoretti: "Oggi ci sono sempre meno canzoni d'amore romantiche": Il primo Sanremo di cui ho memoria è del 1992: ero in Italia con mio padre, l'avevo seguito in un ... Come mai questa decisione proprio adesso "È una vita che mi chiedono di farlo, perché il vostro ...

Il caso Sangiovanni ed il coraggio di fermarsi: Perché quei ruoli sono per pochi, oppure bisogna nascerci, perché un' identità non può perdersi da ...un giovane che sta per crollare Infatti sembra essere questo un tema portante del palco di Sanremo ...