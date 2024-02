Perché Madonna non ha partecipato a We Are the World | spiega Lionel Richie

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nel gruppo di stelle della musica pop degli Eighties che nel 1985 diede vita a We Are The, non figurava. E di questo,, creatore con Michael Jackson, Harry Belafonte e Quincy, del progetto USA for Africa si è pentito amaramente. Lo ha rivelato lo stesso musicista in un’intervista a Jimmy Kimmel. In sostanza, non le è stato chiesto di partecipare, preferendole Cyndi Lauper. “Abbiamo fatto un errore“, ha detto. La storia della rocambolesca nascita della canzone che raccolse 60 milioni di dollari per combattere la fame in Africa, è stata raccontata nel bel documentario di Bao Nguyen, We Are the: la notte che ha cambiato il pop, che vi abbiamo recensito qui. In sole 24 ore,riunì il meglio della musica pop-rock americana, da Stevie Wonder a Tina ...