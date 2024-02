Perché abbiamo bisogno di un Green deal padano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Non possiamo che essere molto preoccupati per l’aria che stiamo respirando in questi giorni. Lo siamo per noi stessi e ovviamente per la salute delle persone più fragili, per quella dei più piccoli. I fatti dicono contemporaneamente due verità: l’aria migliora da vent’anni (il 2023 è l’anno migliore di sempre), ma anche che in queste settimane stiamo respirando un’aria pessima, che sembra all’improvviso quella di dieci anni fa. Oggi affrontiamo problemi che non possono essere risolti alla scala comunale, l’aria, come le persone, non le puoi ingabbiare nei confini comunali, ti serve una strategia più ampia. Per certi versi, neparlato anche ieri a Varese ed è il senso de “Le città visibili” con cui sto viaggiando per la Lombardia, è proprio necessario immaginare la pianura padana come un’unica città continua. Questa è l’unica dimensione che ci consente di avere ...