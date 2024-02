Per la guida di Bper prende quota l' ex Unicredit Gianni Papa

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)il nome diFrancoper ladi. Il banchiere formatosi in, già presidente della controllata Banca Carige e consigliere di amministrazione della banca, starebbe emergendo come principale candidato per l'incarico di amministratore delegato dell'istituto modenese, secondo quanto si apin ambienti finanziari. Il consiglio diè in scadenza con l'assemblea del 19 aprile e Carlo Cimbri, presidente di Unipol, primo azionista della banca con quasi il 20% del capitale, ha lasciato chiaramente intendere che l'attuale amministratore delegato, Piero Luigi Montani, non verrà riconfermato. Le liste andranno depositate entro il 25 marzo e dunque c'è ancora tempo per definire le rose di candidati, ...

