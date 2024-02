Per gli italiani gli investimenti nella salute sono prioritari rispetto al lavoro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Come è cambiata la percezione deglisulle priorità pubbliche, alla luce dell'esperienza del Covid e delle cronache di difficoltà quotidiana dell'assistenza sanitaria? In che misura le istituzionipronte a tradurre in iniziative concrete la domanda di

Milano, 21 febbraio 2024 – È costa ta cara una gita in moto a un quarantanovenne bergamasco con figli a seguito, che è stato sanzionato per ... (ilgiorno)

Un progetto speciale allo ZChalet di Bolognola: Il progetto Sollievo, conosciuto per il suo impegno nell'offrire sostegno e momenti di leggerezza a giovani con esigenze particolari, ha organizzato questa straordinaria iniziativa in collaborazione c ...

Coldiretti Torino, 'in montagna manca il 45% della neve': Colture come il mais e come le foraggere, cioè gli alimenti per gli allevamenti da latte e carne, dipendono dall'acqua delle montagne che oggi, viste dalla pianura, appaiono spoglie e secche".

Bianca Berlinguer e l'ospite Orsini: Forse perché, facendolo inalberare, si convincono gli ascoltatori che le idee di Orsini sul volere costruire la pace sono sbagliate e giuste quello del governo e del Pd di continuare ad inviare armi ...