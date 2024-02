Pavard maestro di eleganza | Inter-Atletico Madrid mostra il suo valore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Benjaminè tra i migliori in campo di(1-0), andata degli ottavi di finale di Champions League. Il francesedi trovarsi pienamente a suo agio su determinati palcoscenici. NATO PER QUESTO – Partita dopo partita, Benjaminfa capire perché Simone Inzaghi abbia insistito così tanto per averlo in estate. Esi aggiunge alle straordinarie prestazioni che il francese sta fornendo in questo 2024. Nell’andata degli ottavi di Champions League, il numero 28 fa valere tutto il peso della sua carriera e della sua esperienza. Chiudendo sul podio dei candidati al premio di MVP, assegnato poi a Marko Arnautovic. Ma l’impatto di Benji sul gioco dell’è devastante, ...