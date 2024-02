Paura al Vomero | salta una tubatura | voragine in strada | macchine inghiottite

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), mattino presto.unae le strade si squarciano: succede a via Morghen, immediati i soccorsi. Incredulità e sgomento alquando stamattina, alle prime luci dell’alba, si squarcia lain via Morghen.unae apre il sentiero per l’abisso. Levengonotrascinando con sé varie persone. Tutte molto giovani, ma l’età non conta di fronte a certi imprevisti. Immediato l’arrivo dei soccorsi: Carabinieri e Vigili del Fuoco presenti sul posto per evitare il peggio e cercare di estrarre le persone dalle voragini. Lentamente, con l’aiuto dei tiranti, si è cercato di riportare in superficie anche le. Nessun ferito o morto, solo un grande spavento da parte ...