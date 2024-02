Paura a Napoli | voragine in strada inghiotte 2 auto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), 21 febbraio 2024 – Tragedia sfiorata adove si è aperta unainal Vomero. Due persone, rimaste bloccate nella propriaper il cedimento del mantole, sono state salvate dai Vigili del fuoco. Evacuate alcune famiglie residenti in un palazzo vicino. La, che si è aperta alle 5 di stamattina lungo via Morghen, angolo via Bonito, ha inghiottito anche un albero oltre alle due vetture in transito. Gli occupanti dellenon hanno riportato gravi conseguenze: solo lievi ferite e un grosso spavento . Sono stati messi in salvo da due militari dell’Esercito, impegnati in zona per il servizio “Strade sicure”. I militari che erano poco distanti si sono calati nellaed hanno aperto le ...