Patto di responsabilità per fermare le stragi sul lavoro | Sbarra | Un investimento

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Undiche impegni governo, istituzioni, enti preposti e parti sociali per una «strategia nazionale» di prevenzione sul tema della salute e della sicurezza sul: è la proposta della Cisl che dopo la tragedia di Firenze ha lanciato in tutta Italia una mobilitazione nazionale con assemblee nei luoghi die nei territori con lo slogan «Fermiamo la scia di sangue». «Queste proposte - spiega la Cisl - vogliono richiamare tutti gli attori sociali ad unacollettiva e rilanciare una rinnovata stagione di confronto perle morti e gli infortuni sul». Il documento predisposto della Confederazione di via Po - riferisce una nota - si articola in dieci punti programmatici con piani di interventi mirati: stabilire un ...