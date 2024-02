Parco nazionale del Matese | il commissario Girfatti incontra le associazioni

Ufficiale, Huijsen giocherà per la nazionale spagnola: Dopo le voci dei giorni scorsi adesso arriva l'ufficialità: Dean Huijsen giocherà per la Spagna e presto esordirà in gara ufficiale.

Battaglia finita per gli animalisti, le corse dei levrieri promosse dal Tar: la pista è legittima: MASERADA - La pista per le corse dei levrieri realizzata nel parco del Parabae ha tutte le carte in regola ... Pet levrieri Onlus e Lega nazionale per la difesa del cane. Da ormai un anno e mezzo i ...

“Crediti di Sostenibilità”: il Parco nazionale Appennino tosco emiliano consegna gli attestati alle 30 aziende sostenitrici: Sono stati consegnati a Parma dal direttore del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano Giuseppe Vignali gli attestati con i quali assegna i Crediti di Sostenibilità alle 30 aziende che nel 2023 ...