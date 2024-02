(Di mercoledì 21 febbraio 2024)(Milano), 21 febbraio 2024 - Il comando di polizia locale parabiaghese ha identificato l'autore del furto avvenuto nei giorni scorsi ai danni di undel centro. La donna, dopo essereta nell’esercizio commerciale, aveva distratto ilper poi sottrarre idallaed il proprietario aveva immediatamente denunciato il furto. «Il ruoloPolizia Locale nel mutato quadro istituzionale – sottolinea il comandante Angelo Imperatori Antonucci – non si limita ai soli controlli di polizia amministrativa, ma interessa tanti settori di Polizia, tra cui quello di Polizia Giudiziaria. Il nostro impegno per contrastare episodi illeciti a dannocomunità parabiaghese sarà sempre più serrato». «L’attività ...

Parabiago, entra in un negozio e distrae il titolare. Poi scappa con i soldi della cassa: ladra individuata: Era entrata in azione in un esercizio commerciale del centro cittadino. Il sindaco Cucchi: “Denunciate subito i reati” ...

Il nuotatore paralimpico Alberto Amodeo entra nelle Fiamme Gialle: Alberto Amodeo, 23enne nuotatore paralimpico, è uno dei migliori atleti italiani. Un altro grande campione cresciuto nel gruppo sportivo della Polha di Varese e che forma il dream team che negli ...

Parabiago, ladri in azione in un bar di via Matteotti. Fuggono col fondo cassa: Parabiago (Milano) – Ladri in azione nella nottata di lunedì 19 febbraio, al bar di via Matteotti a Parabiago: i malviventi sono scappati con i soldi del fondo cassa. Dopo l'orario di chiusura ...