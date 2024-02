Paolini-Sakkari oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Dubai 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Jasminese la vedrà contro Marianel terzo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città araba. Altro bel torneo della numero uno del nostro tennis femminile, capace di sconfiggere da sfavorita prima la brasiliana Beatriz Haddad Maia e al secondo round la canadese Leylah Fernandez. Ora, sulla carta, un ostacolo ancora più duro contro la tennista greca, che però non è nel suo momento migliore della carriera. Questa settimana è uscita dopo anni dalla top-10, anche se potrebbe rientrarci già da lunedì prossimo a seconda dei risultati che si verificheranno negli Emirati. C’è un solo precedente tra le giocatrici, risalente al Roland Garros del 2021 e vinto in due set da. PROGRAMMA E COPERTURA ...