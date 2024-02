Panchina Napoli | le quote indicano l’allenatore per il futuro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), ledanno indicazioni sul: chi al posto di Calzona? In pole José Mourinho, ledanno indicazioni sul: chi al posto di Calzona? In pole José Mourinho. Per la prossima stagione, secondo gli esperti di Better e Goldbet, è Josè Mourinho il favorito a quota 2,50, in vantaggio su Antonio Conte, ancora fermo dopo l’esperienza al Tottenham, o erto a 4. Sull’ultimo gradino del podio Thiago Motta e Alberto Gilardino, visti a 6, davanti a Vincenzo Italiano a 8. Sale a 15 Fabio Cannavaro, mentre il ritorno in sella al club azzurro di Maurizio Sarri vale 20 volte la posta.

Tra Napoli e Barcellona sarà nuovamente una sfida prestigiosa e già vista di recente sia in Champions League che in Europa League , ma anche un ... (infobetting)

Il Napoli è un cane scalzo, in confronto a Barcellona sono calmi come un lago svizzero (As): MERCATINI Campagna Amica, i buoni prodotti della terra il 21 FEBBRAIO SPETTACOLI Matthias Martelli porta in scena a Napoli "Dante tra le fiamme e le stelle" il 21 FEBBRAIO ...

SKY - Napoli-Barcellona, la formazione di Xavi: 4-3-3. In attacco Yamal e Pedri: Grande attesa per Napoli-Barcellona, fischio d'inizio alle ore 21.00. La partita rappresenterà l'esordio sulla panchina degli azzurri del nuovo allenatore Francesco Calzona. Xavi, per la partita in ...

Udinese, Deulofeu shock: "Potrei non giocare più": L'attaccante dell'Udinese è fuori da circa un anno e mezzo, da quando si è infortunato in occasione della trasferta di Napoli. Successivamente si è sottoposto a un intervento al ginocchio da cui non ...