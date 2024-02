Pallanuoto Serie C Reggiana | marcia senza ostacoli Sbancata anche Cremona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Non conosceladella(15) nel campionato diC. La formazione cittadina sbanca 14-8 la vasca della Bissolati(6) e rimane al comando a punteggio pieno del proprio girone, con due lunghezze di vantaggio sulla coppia composta da Sporting Lodi e Mestrina. E’ sotto gli occhi di tutti il percorso di crescita degli uomini di Franceschetti che, dopo gli alti e bassi dello scorso campionato, stanno dimostrando una forza offensiva davvero difficile da fermare: con 77 reti all’attivo in 5 giornate, infatti, i granata vantano il miglior attacco del torneo, mentre in fase difensiva forse rimane ancora qualcosa da regolare. Nel prossimo turno ci sarà una verifica importante del lavoro svolto: in via Melato, sabato, arriverà la già citata Mestrina, che nel campionato ...