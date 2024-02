Palermo | travolto dal crollo di un muro di una casa in ristrutturazione | morto un operaio edile di 50 anni

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Undi 50a Campofelice di Roccella, nel Palermitano, investito daldeldi un’abitazione inche si trova in via Madonnina di Gibilmanna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, carabinieri e personale dell’Asp. La ditta stava eseguendo dei lavori didi un’immobile in campagna. L’, originario di Lascari, è statodai blocchi di tufo che si sono sbriciolati e per lui non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente anche il medico legale e il magistrato di turno della procura di Termini Imerese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

