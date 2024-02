Palermo | travolto dal crollo di un muro di una casa in ristrutturazione | moort un operaio edile di 50 anni

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Undi 50è morto a Campofelice di Roccella, nel Palermitano, investito daldeldi un’abitazione inche si trova in via Madonnina di Gibilmanna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, carabinieri e personale dell’Asp. La ditta stava eseguendo dei lavori didi un’immobile in campagna. L’, originario di Lascari, è statodai blocchi di tufo che si sono sbriciolati e per lui non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente anche il medico legale e il magistrato di turno della procura di Termini Imerese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

(Adnkronos) – Sarebbe stato investito in pieno da un furgone che si stava recando nel trapanese il ragazzo di 22 anni morto nell'incidente ... (termometropolitico)

Il tasso alcolemico dell'autista del mezzo, che lo ha investito, era nella norma Sarebbe stato investito in pieno da un furgone che si stava recando ... (sbircialanotizia)

Un operaio edile di 50 anni è morto a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo , investito dal crollo del muro di una casa in ... (fanpage)

Campofelice di Roccella, crolla un muro durante i lavori di ristrutturazione: morto un operaio: L'uomo stava lavorando quando, per cause ancora da accertare, un muro è crollato e lo ha travolto non lasciandogli scampo. I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco che hanno rimosso le ...

Resta schiacciato da un muro: muore un operaio: Un operaio edile di 50 anni è morto a Campofelice di Roccella, nel Palermitano, il 21 febbraio. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato travolto dal muro di un'abitazione in ristrutturazione, ...

Palermo, incidente sul lavoro a Campofelice di Roccella: operaio morto dopo essere stato travolto da un muro: Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta a Campofelice – in provincia di Palermo – oggi 21 febbraio 2024. Morto un operaio 50enne dopo essere stato travolto da un muro di una casa in via Madonnina ...