PalaPiccolo | JuveCaserta | la Regina ha di nuovo la sua Reggia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Caserta. “Unanon è mai in ritardo, sono gli altri ad essere in anticipo”, e così la nostra, la, a brevissimo avrà dila suatutta messa adove poter accogliere i suoi sostenitori, il. E così, come una storia a lieto fine degna delle migliori fiabe, che finisce questa travagliata vicenda, dove la burocrazia ha cercato, senza riuscirci, di sporcare il valente lavoro svolto dal dirigente provinciale Gerardo Palmieri, a cui, da casertani, vanno tutti i nostri ringraziamenti. Dirigente che noi personalmente abbiamo scherzosamente soprannominato “l’unico manager pubblico con il casco da cantiere che esiste in Italia“. Difatti dobbiamo anche alla sua costante presenza in cantiere se, nonostante i ritardi burocratici e ...

Palapiccolo ancora out, per fortuna arriva la deroga per il Buonarroti: CASERTA - La Paperdi Juvecaserta 2021 comunica che la gara con Brianza Casa Basket 2022 si disputerà domenica 25 febbraio alle ore 18.00 nella palestra dell’Istituto Michelangelo Buonarroti di Caserta ...

