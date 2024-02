Pagani | lotta alla contraffazione | sequestrata fabbrica del falso

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) I Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione delle attività di contrasto, hanno individuato, nel comune di(SA), unadi oltre 600 mq che produceva migliaia di prodotti e gadget riproducenti segni e loghi contraffatti riferitipartita di Champions League Napoli – Barcellona del 21 febbraio 2024, nonchéSSC Napoli e ad altre squadre di serie A. I “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Napoli hanno disarticolato così una filiera di rifornimento di prodotti illeciti, generati da un opificio gestito da una cittadina italiana, legale rappresentante di una s.r.l., operante nel settore tessile, la quale realizzava e distribuiva la merce contraffatta per la successiva rivendita nei pressi dello stadio e ...

