OTW by Vans | piattaforma per esplorare e sperimentare il design Vans

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)presenta OTW by, la massima espressione del marchio che celebra lo skateboarding come elemento culturale autentico e dirompente. Svelato per la prima volta con un’installazione skate sulla Senna durante la Settimana della Moda maschile di Parigi nel giugno 2023, OTW byvuole andare oltre i confini deldi prodotto e delle brand experience. Per fare ciò, l’approccio unico disi interseca con gli innovatori più influenti dello skateboarding, dell’arte, del, della musica e dell’intrattenimento. Per la campagna della ‘Stagione 1’, scattata da Jack Bridgland, OTW byha arruolato Efron Danzig, Eyedress, Hooz, Nati, Rowan Zorilla e Vegyn come ambassador, ...