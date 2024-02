Ostellari sbaglia pareri alla Camera | Fontana lo ripende | “Governo rispetti il Parlamento” Insorgono le opposizioni | “Sciatteria”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “Invito ilad avere più rispetto per i lavori del”. A dirlo, nell’Aula di Montecitorio è il presidente della, Lorenzo, rivolgendosi al sottosegretario, Andrea, che aveva chiesto più tempo per dare il parere sulle mozioni per la libertà di stampa costringendo a sospendere la seduta già una volta. In più, come riconosciuto dallo stesso, idati alle prime due mozioni “eranoti” per il “sovrapporsi di testi in uno stesso fascicolo”. Lehanno attaccato ilchiedendo “più serietà” e “rispetto per l’Aula e i parlamentari“. Il sottosegretario Andreaa inizio seduta aveva chiesto subito più tempo per “esaminare ...