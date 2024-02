Osimhen 6 reti in casa in Champions | come Insigne

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il Napoli pareggia la gara del Maradona contro il Barcellona! Ci pensa, poco prima di lasciare il campo per sostituzione, ad insaccare la rete: movimento da centroboa del nigeriano che elude l’anticipo e di piatto batte Ter Stegen. E’ 1-1, esplode il Maradona! Con la rete messa a segno questa serasi porta a 6 gol fatti inined eguaglia Lorenzoriporta Opta Victorha segnato sei gol inin #UCL con il Napoli (tutti nelle ultime sei gare interne), raggiungendo Lorenzoper gol in garelinghe con i partenopei nella competizione; davanti c’è solo Dries Mertens (11). Certezza. 6 – Victorha segnato sei gol in ...