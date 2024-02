Orsina sicuro | “Le liti nel centrodestra non premiano | l’elettore le punisce…”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il professore e politologo della Luiss Guido Carli esprime il suo pensiero su quello che potrà avvenire da qui a dopo le Europee Tracciare una linea dopo le Europee e vedere quello che succede. Anzi, qualsiasi sia il risultato, che non dovrebbe distanziarsi tanto da quello che si vede in Parlamento, potrebbe dare il via alla fase numero due del Governo. E ripartire di slancio sulle cose che si devono fare, e non sono certo poche. A cercare di capire cosa può accadere all’interno della maggioranza è Giovanni, famoso politologo e e professore della Luiss Guido Carli che ne ha discusso un po’ con il quotidiano Italia Oggi, dando anche delle chiavi di lettura assai interessanti. E osserva subito che “la Lega è in crisi di identità, la sua area elettorale è stata coperta da Giorgia Meloni“, tanto che lo spostamento nella parte più a “destra di Matteo Salvini finora ...