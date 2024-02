“Ora vedete che succede qua” Grande Fratello | Rosy Chin choc | pubblico infuriato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Si preannuncia incandescente la puntata del 21 febbraio del. Occhi puntati su, che ha fatto una dichiarazione su Simona Tagli che sta già creando delle immense polemiche. Finora, come ricostruito dal sito Isa e Chia, colei che ha protestato dentro la casa nei confronti del comportamento della food blogger è stata unicamente Beatrice. Quest’ultima ne ha parlato con Stefano e ha ammesso che è insopportabile il gesto della coinquilina. Alsembra però non accontentarsi di quanto fatto finora e sarebbe pronta a fare altro contro Simona Tagli. L’attrice di Vivere ha esclamato: “Il pezzo diper 30 secondi ci può stare, è divertente e tutto, tirato per le lunghe diventa cattiveria, ...