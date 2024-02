per i quali dal 2024 in poi risulta penalizzato il calcolo dell' che dall' Opzione Donna in poi è divenuta la scelta d'elezione

Opzione Donna: quali contributi servono per poter smettere di lavorare in anticipo? È fondamentale saperlo (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Per beneficiare della pensione anticipata con Opzione Donna bisogna possedere un determinato requisito contributivo. Come si matura? La Legge di Bilancio 2024 ha prorogato Opzione Donna fino al prossimo 31 dicembre, ma ha apportato delle modifiche ai requisiti di accesso. quali contributi servono per Opzione Donna? – informazioneoggi.itPotranno, infatti, andare in pensione prima coloro che hanno 61 anni di età e 35 anni di contribuzione, maturata al 31 dicembre 2023. Rispetto alle vecchie condizioni, dunque, è stata innalzato il presupposto anagrafico. È, tuttavia, previsto uno sconto di uno o due anni per le lavoratrici che hanno figli. In particolare, per le donne con almeno un figlio, l'età richiesta è di 60, mentre ...

