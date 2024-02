(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Unedile di 50 anni è morto a Campofelice di Roccella, nel, investito daldeldi un'abitazione in ristrutturazione che si trova in via Madonnina di Gibilmanna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, carabinieri e personale dell'Asp.

17.30 Un operaio è morto in un incidente sul lavoro ad Afragola ( Napoli ). L'uomo, 35 anni, è precipita to da un' altezza di oltre tre metri mentre ... (servizitelevideo.rai)

Operaio muore travolto da crollo d'un muro nel Palermitano: Un operaio edile di 50 anni è morto a Campofelice di Roccella, nel Palermitano, investito dal crollo del muro di un'abitazione in ristrutturazione che si trova in via Madonnina di Gibilmanna. Sul ...

Almeno due morti dopo il ponte crollato a Lochem in Olanda durante i lavori di costruzione: due persone ferite: Incidente in un cantiere di Lochem, in Olanda, dove un ponte in costruzione è crollato provocando diversi morti e feriti ...

Incidente sulla pista Porsche di Nardò, scontro tra moto e auto: muore collaudatore di 36 anni: La vittima, Mattia Ottaviano, era in sella a una Ducati Panigale: secondo le prime informazioni avrebbe tamponato una macchina durante una sessione di test ...