OpenAI presenta Sora | un modello AI di text-to-video – Caratteristiche | Utilizzi e Sicurezza

La scrittrice giapponese: "Ecco perché scrivo libri con ChatGPT": ...il 5% del libro con l'intelligenza artificiale e di essersi confrontata con il chatbot di OpenAI, ... In questo testo Agamben presenta la biopolitica come cifra distintiva della modernità in cui vita ...

Sora: cos'è, come funziona e come usare la nuova IA di OpenAI per creare: ...essere pericolosa Come tutte le applicazioni di questo tipo è ovvio che potenzialmente presenta ... Di questi rischi sembra essere consapevole anche OpenAI, che sul suo sito ha scritto: " Nonostante le ...

OpenAi, l'ufficio brevetti Usa respinge domanda per registrare 'Gpt': non soffocare concorrenza: ... è la seconda volta che OpenAi si vede respinta òa richiesta. 'Il termine 'Gpt' è comunemente usato in relazione al software che presenta una tecnologia di domanda e risposta con l'AI', ha scritto l'...