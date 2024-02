Omicidio Maltesi | il Pg in appello | ' Ergastolo per il killer'

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il sostituto procuratore generale di Milano Massimo Gaballo ha chiesto la pena dell'con isolamento diurno per Davide Fontana, condannato in primo grado a 30 anni per l'di Carol, commesso a Rescaldina, nel Milanese, l'11 gennaio 2022. La Corte d'Assise di Busto Arsizio, che aveva emesso la sentenza di primo grado, aveva escluso tre delle aggravanti che gli venivano contestate: premeditazione, crudeltà e motivi futili e abietti. L'accusa, ancora una volta, chiede che gli vengano riconosciute.

È Inizia to il processo in Corte d'Appello per Davide Fontana . L'ex bancario è accusato del femminicidio di Carol Maltesi , l'ex fidanzata che ha ... (fanpage)

“Vorrei chiedere ancora scusa a tutti per la cosa terribile che ho fatto. Vorrei chiedere scusa a genitori di Carol . So che posso sembrare ... (ilgiorno)

"Ripenso a ciò che ho commesso, e provo grande sofferenza. Sono fermamente deciso a voler riparare, per quanto possibile, alla mie azioni e per ... (quotidiano)

Omicidio Carol Maltesi: via al processo d’Appello: Oggi, mercoledì 21 febbraio, si torna in aula per l’omicidio di Carol Maltesi. Parte il processo d’Appello per Davide Fontana, l’ex bancario di 44 anni imputato per aver ucciso Carol Maltesi nella sua ...

Carol Maltesi, Fontana versa 39mila euro (una parte di Tfr) per il figlio. «Darei la vita per tornare indietro». Il pg chiede l'ergastolo: Davide Fontana, condannato a 30 anni per l'omicidio di Carol Maltesi, è di nuovo alla sbarra per il processo d'appello che parte oggi, mercoledì 21 febbraio, nel quale l'accusa ha chiesto l'ergastolo.

