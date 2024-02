Omicidio Maltesi | Fontana condannato a ergastolo in appello

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) MILANO (ITALPRESS) – La Corte d’Assise d’haall’Davide, il bancario di 45 anni che l’11 gennaio 2022 uccise l’ex fidanzata Carol Montesi a Rescaldina, nel Milanese, e che in primo grado era statoa trent’anni: una sentenza per cui la Procura è ricorsa incon l’obiettivo di chiedere la pena dell’, per il mancato riconoscimento delle aggravanti contestate – premeditazione, crudeltà, futili motivi – e per aver riconosciuto le attenuanti generiche.aveva ucciso la giovane, con cui aveva avuto una relazione, nel corso di un video hard e nel tentativo di distruggere il corpo lo aveva fatto a pezzi, che erano stati ritrovati due mesi dopo nei boschi di Borno, in provincia di Brescia. ...

Davide Fontana è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano per l’ Omicidio di Carol Maltesi avvenuto a Rescaldina nel ... (ilnotiziario)

18.35 La Corte d'Assise d'Appello ha condannato all' ergastolo Davide Fontana , il bancario di 45 anni che l'11 gennaio 2022 uccise l'ex fidanzata ... (servizitelevideo.rai)

La Corte d'Assise d'appello di Milano ha condannato oggi, 21 febbraio 2024, all' ergastolo , senza isolamento diurno, Davide Fontana per l' Omicidio ...

Omicidio Maltesi: ergastolo per l’ex fidanzato Fontana. La zia della vittima: “Ci speravamo”: MILANO – La Corte d’Assise d’appello di Milano ha condannato oggi, 21 febbraio 2024, all’ergastolo, senza isolamento diurno, Davide Fontana per l’omicidio efferato di Carol Maltesi. Il bancario, reo ...

Omicidio Maltesi, ergastolo per Davide Fontana in appello: MILANO La Corte d’assise d’appello di Milano ha condannato all’ergastolo Davide Fontana per l’omicidio di Carol Maltesi. Il bancario e food blogger 44enne di Milano l’11 gennaio 2022 uccise a ...

Carol , uccisa e fatta a pezzi. Ergastolo per l’ex: «Premeditazione e crudeltà»: Milano, in primo grado era stato condannato a 30 anni. In appello riconosciute le due aggravanti. La zia della vittima: «Ci speravamo, a maggior ragione dopo il fango buttato su mia nipote» ...