Omicidio Carol Maltesi | sì alle aggravanti | ergastolo in appello a Davide Fontana

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) E’ attesa per questo pomeriggio la sentenza del processo inper, condannato a 30 anni in primo grado per l'di. Per l’uomo, accusato di aver ucciso la 26enne a Rescaldina, nel Milanese, l'11 gennaio 2022, il sostituto procuratore generale di Milano Massimo Gaballo ha chiesto la pena dell'con isolamento diurno. Il legale di, Stefano Paloschi, durante l’arringa davanti alla Corte d’Assise d’di Milano ha ribadito come l'uomo debba essere giudicato con il rito abbreviato, quindi con la possibilità di ottenere lo sconto di un terzo sulla pena. Una richiesta che era stata respinta in udienza preliminare in quanto lecontestate all'imputato ...