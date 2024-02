Omicidio Carol Maltesi | Davide Fontana condannato all’ergastolo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’11 gennaio 2022 il bancario 46enne uccise, colpendola prima a martellate e poi sgozzandola. Dopodiché fece a pezzi il cadavere e lo conservò nel congelatore, prima di abbandonarlo in una discarica.– Ilcorrieredellacittà.comIn prima istanzaera statoa 30 anni di carcere. La Corte d’Appello dii Milano ha riconosciuto le aggravanti contestate dalla Procura all’imputato. Il killer diErgastolo: è la sentenza pronunciata dai giudici della Corte d’Appello di Milano per, bancario 46enne, accusato di aver ...

(Adnkronos) - L'aumento di pena è dovuto al riconoscimento di due delle aggravanti che in primo grado non erano state riconosciute aprendo la strada ... (liberoquotidiano)

Davide Fontana , accusato dell’omicidi di Carol Maltesi , è stato condannato in appello all’ergastolo . La donna fu uccisa a martellate l’11 gennaio ... (tpi)

Omicidio Carol Maltesi, Fontana condannato all'ergastolo in appello: la fidanzata Carol Maltesi nella sua abitazione di Rescaldina (Milano) e per essersi poi liberato del corpo, fatto a pezzi, della 26enne. I giudici d'appello hanno riconosciuto l'omicidio volontario ...

Davide Fontana condannato all'ergastolo per l'omicidio di Carol Maltesi: la sentenza d'appello e le reazioni: Ergastolo per Davide Fontana: questa la sentenza appena emessa dalla Corte d’Appello per l’omicidio di Carol Maltesi, attribuito all’ex fidanzato e dirimpettaio e di cui egli stesso si fece carico una ...

Omicidio Carol Maltesi, condannato all'ergastolo l'ex fidanzato Davide Fontana: "Sono felice". Così Anna Milazzo, la zia di Carol Maltesi, ha commentato tra le lacrime la sentenza d'appello con cui Davide Fontana è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della 26enne. "Ci ...