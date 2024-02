(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 febbraio 2024 –due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite nel crollo di unin, nell'est dei Paesi Bassi. Lo hanno riferito le autorità olandesi. “Durante ladi unsi è verificato un incidente industriale. Sfortunatamente, ciò ha provocato due. Due persone sono rimaste ferite”, ha scritto su X l'autorità regionale olandese per la sicurezza. Non è stato ancora chiarito cosa abbia causato la caduta del

Crolla un ponte in costruzione in Olanda, almeno due morti: Almeno due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite nel crollo di un ponte in costruzione a Lochem, nell'est dei Paesi Bassi. Lo hanno riferito le autorità olandesi.

Banditi di sabbia, un business illegale da 10 miliardi di dollari all'anno: Seguono il gigante asiatico Bahrein, India, Thailandia e, tra le nazioni europee, Belgio, Olanda, Francia. L'incremento delle richieste ha ovviamente fatto crescere le esportazioni. Così, per tutelare ...

Olanda, crolla ponte in costruzione: tragedia a Lochem. “Almeno due morti”: Roma, 21 febbraio 2024 – Almeno due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite nel crollo di un ponte in costruzione a Lochem, nell'est dei Paesi Bassi. Lo hanno riferito le autorità olandesi.