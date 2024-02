Oggi il rientro incontrollato del satellite Ers-2

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) E' attesol'impatto nell'atmosfera deleuropeo Ers-2 in caduta incontrollata verso la Terra. Le previsioni dell'ufficio dell'Agenzia Spaziale Europea specializzato nell'analisi dei detriti spaziali, aggiornate continuamente, indicano al momento che l'impatto dovrebbe avvenire alle 16.49 italiane (con un margine di incertezza di circa due ore) in una zona sopra l'oceano Pacifico. E' in quel punto che ildovrebbe essere distrutto, osservano gli esperti dell'Esa. La maggior parte dei frammenti dovrebbe bruciare nell'impatto con l'atmosfera. Solo alcuni potrebbero scendere verso la superficie terrestre.

