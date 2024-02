Occhio governo | l’Autonomia è da maneggiare con cura

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Autonomia differenziata: tutti ne parlano, pochi, anzi pochissimi, hanno realmente compreso di cosa si tratti. Perché se è vero che il provvedimento caro alla Lega è ormai balzato al centro della scena politica, soprattutto nelle ultimissime ore, in concomitanza con lo show del governatore campano Vincenzo De Luca, è altrettanto vero che, spesso e volentieri, quando si parla di autonomia, lo si fa completamente a sproposito. E se ciò non rappresenta affatto un problema per chi, come il presidente della Regione Campania, vorrebbe approfittare della confusione che aleggia intorno a tale materia per finalità di lucro elettorale, la medesima cosa non può certo dirsi per chi, invece, come Giorgia Meloni, è chiamato a difendere (e votare) un provvedimento concepito ormai da larga parte dell’opinione pubblica come ‘ammazza-Meridione’. Proprio la percezione che sta via via maturando circa i ...