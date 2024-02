Occhi e mascelle a colpi di bisturi | ritocchi estetici maschili ispirati da TikTok

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Rotti dentro e rifatti fuori. A Londra lo chiamano “Looksmaxxing”. Noi che abbiamo le scuole alte diciamo “Mefistofele al silicone”. Ed è tutta una questione di, si capisce. Tutto un concentrato di tossina botulina. Ma alt. Ché stavolta non parliamo di bocche a barchino odi décolleté... Niente Barbie. Questa volta – come si dice – parliamo di uomini. E più precisamente di maschi bianchi, di maschi vinti. E dunque Looksmaxxing. Da dove cominciare? Questo fenomeno, che ha all'incirca dieci anni, è anzitutto una cosa social. Come racconta il Guardian, l'hashtag raggiunge la massima diffusione grazie a(cinesata che mette il mondo in mutande, letteralmente; pensata geniale – alla faccia della via della Seta – che dell'occidente promuove il tramonto assai meglio di Oswald Spengler). Comunque, il fenomeno di cui vi parliamo consiste ...

Milano Moda Donna: ecco le top model più famose in arrivo in città Gli eventi: Milano ospiterà la nuova edizione della Milano Fashion Week. In passerella i volti internazionali più importanti del settore ...

City Hunter The Movie: Angel Dust: buoni 35 anni, Ryo e Kaori!: Il 19, 20 e 21 febbraio arriva in sala il film City Hunter The Movie Angel Dust, occasione per celebrare i 35 anni dell'anime tratto dal manga di Tsukasa Hojo. Oltre tre decenni in compagnia dell'eroi ...

Il ginocchio, la mascella, il rumore ovattato: Eros e Thanatos, Roberto Strulli e Alfredo Caposciutti: “La mascella sul mio ginocchio ed è come se tutti i frastuoni ... L’ho chiamato, ho urlato, ho detto che era fallo mio. Lui aveva gli occhi sbarrati. Ho visto un suo piccolissimo movimento sull’erba e ...