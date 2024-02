Obiettivo turismo Spazi per animatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nuove opportunità professionali per la prossima stagione estiva. Le propone Eures Milano, che fa parte della rete europea dei servizi per l’impiego, con due appuntamenti. Il primo si tiene oggi, dalle 14 alle 17, al centro di formazione professionale Vigorelli in via Soderini 24 a Milano. Ospite del recruiting day è Eventi Animazione, che sta cercando diplomati per il ruolo die animatrici e figure tecniche per le attività di miniclub, fitness, sport, spettacolo per le proprie strutture turistiche in Italia e in Egitto. Giovedì 22, sempre al centro Vigorelli, dalle 9.30 alle 14.30, sarà possibile candidarsi alle posizioni aperte diTropici, per villaggi turistici in Italia e all’estero. Anche in questo caso i profili ricercatiano dagliai ballerini, dagli istruttori fitness ai tecnici ...