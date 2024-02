Nvidia | ricavi boom +265% Trimestre in corso oltre le previsioni con Intelligenza artificiale

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La società ha previsto un fatturato per il quarter indi 24,0 miliardi di dollari, più o meno il 2%.

oltre il consensus anche la guideline sul primo trimestre fiscale del 2024. La società ha previsto un fatturato per il quarter in corso di 24,0 ... (ilsole24ore)

Nvidia: risultati sotto la lente a Wall Street, test chiave per trend AI: Nvidia alla prova dei conti, in uscita stasera a mercati chiusi: focus su intelligenza artificiale, data center e Cina ...

Nvidia, la corsa dei chip è finita Perché alcuni analisti prevedono un calo: Per Vivek Arya ci sarebbe la possibilità di un calo sostanziale del valore delle azioni di Nvidia, mentre altri esperti sono attendisti ...

Nvidia: ricavi nell’ultimo trimestre in rialzo del 265%. Titolo in calo nel dopo Borsa: L’attesa era forte, tanto che in molti si domandavano - prima della pubblicazione dei dati dell’ultimo trimestre - se qualunque fosse stato l’incremento dei ricavi, questo sarebbe sufficiente a ...