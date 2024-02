Nuovo terremoto in casa Ferragni | ecco cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 Arrivano importanti novità ine non sono certo positive: la Guardia di Finanza, su richiesta della Procura di Milano, ha effettuato una serie di operazioni nelle sedi di Oreo, Dolci Preziosi e Trudy, ma anche nelle società della stessa influencer coinvolte nell’indagine che la vede indagata per truffa. La bella notizia dei volantini diffusi in questi giorni a Roma, che inneggiavano all’innocenza di Chiara, è stata subito offuscata da questa news dell’ultima ora. Va detto che l’attività si è svolta con la massima collaborazione delle parti coinvolte e gli inquirenti hanno potuto acquisire mail e documenti che saranno valutati con estrema attenzione prima di procedere con gli eventuali interrogatori delle persone indagate. L’intervento della Guardia di Finanza I ...