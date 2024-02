Nuovo nido Nzeb da 3 milioni di euro Posti aumentati | accoglierà 70 bimbi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dentro il cantiere del, a Cernusco, zero emissioni, pareti in legno, portanti in Xlam, strati di tavole incollate e incrociate per dare stabilità, e tanta luce. A ottobre l’avvio dei lavori, ora l’ossatura delpolo per bebè in via don Milani è visibile. Un sopralluogo di Alessandro Galbiati, assessore ai Lavori pubblici, e dei tecnici comunali, è servito a toccare con mano lo stato dell’arte. Iledificio sostituirà il vecchio asilo, lì vicino, ma avrà il 10% deiin più, a fine opere la strutturapiù di 70 bambini, invece dei 55 di oggi. Costo quasi 3, dei quali, il grosso, 2,3 in arrivo dal Pnrr, e 440mila messi a disposizione dal Comune. L’edificio nel triangolo Don Sturzo-Sant’Ambrogio-Don Milani è sempre nel ...