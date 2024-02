Nuovi appuntamenti | collaborazioni e scuola | Janua tra cunti e magia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“. Museo delle Streghe Benevento”, gestito dalla cooperativa “Ideas”, prosegue il suo impegno di divulgazione antropologica con le ragazze e i ragazzi delle scuole. Grazie anche alla collaborazione con “Prololoco Samnium”, si rafforza la rete di interazione tra il museo e gli istituti scolastici locali e non. A partire da lunedì 19, si è tenuta infatti una tre giorni di visite presso “” che ha ospitato 350 studentesse e studenti dell’Istituto Comprensivo “Amanzio- Ranucci- Alfieri” di Marano di Napoli. Un approccio conoscitivo ed entusiasmante per le allieve e gli allievi dell’Istituto Comprensivo napoletano, che ha consentito di far conoscere la città di Benevento e del Sannio attraverso i sapori di un mondo antico fatto di credenze, usanze, stili di vita e curiosità. “”, tra i suoi principali ...

