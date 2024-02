Nuove sanzioni a Mosca dai 27 Paesi Ue

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 10.50 Raggiunto in Ue l'accordo di principio sul 13esimo pacchetto dicontro la Russia per il conflitto in Ucraina. Lo ha fatto sapere la presidenza belga del Consiglio europeo, sottolineando come il nuovo pacchetto disia "uno dei più ampi approvati dall'Ue". Dopo procedura scritta sarà approvato formalmente il 24 febbraio,anniversario dell'invasione russa."Accolgo con favore l'adozione del nostro 13esimo pacchetto di",scrive su X la presidente della Commissione,von der Leyen