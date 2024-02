Nuove condotte per 2 | 4 chilometri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il sistema di depurazione rinnovato fa capo all’impianto della zona di via Schiavone nel comune di Montespertoli, dove stanno sorgendo anche i poli scolastico e sanitario. La sua capacità guarda quindi non solo al presente ma anche al futuro. Il progetto era suddiviso in quattro lotti differenti: sono occorsi tre anni per il compimento. Il primo obiettivo è stato eliminare gli ultimi scarichi fognari in ambiente che erano ancora presenti, favorendo il corretto smaltimento dei reflui. Ciò è avvenuto grazie alla posa in opera e all’attivazione di 2,4difognarie in diverse aree del territorio, come ad esempio via Verdi e via delle Mimose, le zone a sud (vie Ribaldaccio, Busoni e Bassi) e ad ovest del capoluogo (vie Taddeini e Mandorli), e infine la zona nord-est (vie Moro e Montelupo). Il risultato finale ...