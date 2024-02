(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Laversione delladisi adegua al nuovo design del marchio, ma le specifiche rimangono di basso livello, sia come autonomia che prestazioni, come però il prezzo....

Con la nuova Dacia Spring si può ricaricare anche una macchinetta del caffè - La nuova 100% elettrica di Dacia è dotata di ricarica bidirezionale che consente di utilizzare l'auto come fonte d’energia per alimentare moltissimi dispositivi elettrici (wired)

Nuova Dacia Spring : la piccola elettrica si fa il trucco - ma non cambia la sostanza - La Nuova versione della piccola elettrica di Dacia si adegua al nuovo design del marchio, ma le specifiche rimangono di basso livello, sia come autonomia che ... (dday)

Nuova Dacia Spring Electric : maggiore autonomia e potenza - (Adnkronos) – La Nuova Dacia Spring Electric cambia completamente look. A partire dal suo lancio commerciale avvenuto nel 2021, la Dacia Spring è stata la terza auto ... (periodicodaily)

Tesla inizia a fare sul serio col Cybertruck, discreta flotta avvistata in Texas: 21 FEB Fujifilm annuncia lo sviluppo di una nuova ottica kit: Fujinon XF16-50mm F2.8-4.8 21 FEB Da Sigma un nuovo fishyeye 15mm F1.4 e un 500mm F5.6 per fotocamere full frame 19 FEB Xiaomi x Leica ... auto.hwupgrade

Aggiornata la Dacia Spring, l’elettrica più economica d'Europa: Prodotta in Cina, la compatta arriva in Italia in estate con un prezzo inferiore a quello della più immediata rivale. Invariati batteria, autonomia e motori: ... ilsecoloxix

B-Suv 2024: dati e prezzi della Dacia Duster: La nuova versione arriverà nel corso del 2024, ma intanto il Duster rimane il quinto Suv piccolo più acquistato dagli italiani con 3.016 immatricolazioni nel mese di gennaio. Motori a benzina, Gpl e d ... gazzetta