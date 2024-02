Nuoto Uisp 2003 protagonista ai Campionati regionali Master

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Cascina (PI), 21 febbraio 2024 - Si sono svolti nella piscina La Bastia di Livorno, sabato 17 e domenica 18 febbraio, iriservati alla categoria. LaCascina si è messa in evidenza anche in questo settore, dove vanta un gruppo di oltre 30 atleti. Gli allenatori avevano puntato sulle gare con le distanze 'speciali' 1500/ 800 e 400 stile libero senza però tralasciare allenamenti specifici per chi si era iscritto alle gare di velocità sui 50 metri. Ottimo Leonardo Bernardini al suo rientro alle competizioni che sugli 800 stile libero ha letteralmente sbaragliato gli avversari conquistando il titolo di Il sempreverde Alessandro Perini si è cimentato su 1500 e 800 stile libero confermando le sue doti. Ottime le gare di Lorenzo Masi sui 50 ...

Bissolati sconfitta 8-14 dalla capolista Reggiana Nuoto: Niente da fare questa volta per la Bissolati. La squadra di pallanuoto cremonese si è dovuta arrendere nella piscina di casa allo strapotere della Reggiana Nuoto, capolista a punteggio pieno, che si è ...

Nuoto sincronizzato, l'assessore Maggi incontra Filippo Pelati in preparazione per Pechino: Sei volte campione italiano di nuoto sincronizzato in tutte le categoria, campione europeo juniores, sul podio del Mondiale Ragazzi, l' atleta ferrarese Filippo Pelati reduce della vittoria per la sup ...

