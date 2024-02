Novara-Nantes oggi in tv | orario e diretta streaming finale andata Challenge Cup femminile 2024 volley

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sta per terminare l’attesa per Igor Gorgonzola-Neptunes, gara didelladella CevCup2023/di. Le azzurre di Lorenzo Bernardi, dopo aver eliminato le tedesche del VC Wiesbaden, vogliono sfruttare il campo di casa per vincere ed avvicinarsi così al titolo. La compagine francese, che in semiha superato le turche del Nilufer Belediye Bursa, va invece a caccia di punti importanti in trasferta per poi giocarsi tutto davanti al proprio pubblico. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 21 febbraio al Pala Igor Gorgonzola di, in Italia. Di seguito, le informazioni per seguire in ...