Nordio | no a reato di omicidio su lavoro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 17.16 Il ministro della Giustizia,, al question time, si dice contrario ad introdurre ildisulsottolineando che "non ci sarebbe un effetto deterrente". "Abbiamo l'esperienza dell'stradale: è stata aumentata a dismisura la pena gli incidenti stradali, ma non sono affatto diminuiti,anzi sono aumentati" Contro i morti sulin Italia perla soluzione non è neanche la creazione di una Procura Nazionale. "Sono allo studio altre misure per contrastare ilsommerso", aggiunge.