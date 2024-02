Non torno in tv ? Invece rieccolo | la sceneggiata di Biagiarelli contro gli agricoltori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) E' tornato a pontificare in tv, Lorenzo, appena una settimana dopo aver rotto il silenzio annunciando il suo addio a E' sempre Mezzogiorno, il cooking show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Il compagno di Selvaggia Lucarelli era sparito da settimane in seguito al caso di Giovanna Pedretti che aveva travolto lui e la fidanzata firma del Fatto quotidiano. Era stato proprio il food blogger e influencer a sollevare sui social il polverone e i sospetti sulla ristoratrice di Lodi per una presunta falsa recensione su Tripadvisor. Dopo la sua denuncia, la Pedretti si era suicidata, secondo molti perché non in grado di reggere la "gogna mediatica".ha però negato la gogna e respinto ogni accusa, sostenendo di essere umanamente dispiaciuto per la sorte della ristoratrice ma di non sentirsi in dovere di chiedere scusa di nulla e a ...