“Non si è aperta la tuta alare ed è precipitato” | trovato morto sulla parete del Forcellino ad Abbadia Lariana

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)(Lecco) – Tragedia in provincia di Lecco. Questa mattina, mercoledì 21 febbraio, una persona è mortadel, nel territorio di. Stando a quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato dopo la chiamata di una persona che ha riferito di aver visto una persona lanciarsi condalladel. A seguito del lancio – ha aggiunto Areu – è stata riferita la caduta in avvitamento senza apertura della vela (quota stimata 200/300m di altezza). La vittima è un uomo, di cui al momento non sono note le generalità. E’ statosenza vita dopo che sono scattati i soccorsi. I sanitari ...