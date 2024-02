Non si apre la tuta alare e si schianta contro una parete | muore un uomo

CANONICA D’ADDA (Bergamo) Dopo sette mesi di lavori di messa in sicurezza, il ponte sul fiume Adda fra Vaprio e Canonica ha riaperto ieri al ... (ilgiorno)

Su Canale 5 in seconda serata è andato in onda lo speciale dedicato a Maurizio Costanzo : Maria De Filippi lo omaggia commossa L'articolo Maria De ... (novella2000)

Luciana Littizzetto e la lettera per Maurizio Costanzo: «Te ne sei andato da un anno e la tv non è più la stessa». Maria De Filippi si commuove: Tu che hai aperto il sipario a un sacco di giovani comici dall’animo ... Adesso te lo posso confessare: tu non hai idea dell’ansia che avevo. Quando ero qui sopra, se con la coda dell’occhio vedevo ...

Mongolfiera a Reggio Emilia su Max Mara, 'stop alle pellicce': "Se fino a ieri la famiglia Maramotti insieme al management di Max Mara Fashion Group non ha ascoltato la nostra richiesta di dialogo e confronto circa l'insostenibilità della produzione di pellicce, ...

Aida: "Potenziare il verde, cardine sostenibilità ambientale e benessere urbano": Necessario "un ambiente più sano e protettivo del benessere urbano delle aree metropolitane del nostro paese" ...