“Non ha mai lavorato un giorno in vita sua” Bandecchi indagato per diffamazione all’assessore Coletto

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Terni, 21 febbraio 2024 – Stefanoperai danni dell'assessore regionale alla sanità dell'Umbria, Luca, per alcune frasi pronunciate in una conferenza stampa e relative alla costruzione del nuovo stadio da parte della Ternana calcio della quale era legale rappresentante, prima quindi di essere eletto sindaco. Reato che gli è contestato nell'avviso di conclusione delle indagini, atto notificato dal pubblico ministero quando ritiene di non dover procedere all'archiviazione del procedimento. La notizia è riportata dal Messaggero. L'accusa è relativa a dichiarazioni fatte dail 14 novembre del 2022. L'indagine, dopo una denuncia dell'assessore regionale, ha riguardato tra l'altro una frase riferita al progetto clinica-stadio bocciato dalla Regione. ...

